مأمون سوار الدهب هل لحق بالشاب سعد؟

يبدو أن الفنان الشاب مأمون سوار الدهب فشل في تقديم نفسه كفنان جاد وصاحب تجربة يوثق لها النقاد ،فسرعان ماتحول من فنان إلى مستمع.

ويرى البعض بحسب صحيفة السوداني الدولية أن ترديد أغنيات الغير، هو السبب الرئيسي في فشل سوار الدهب ، فيما يرى آخرون أن مامون نسخة من الشاب سعد الذي أيضاً وجد صعوبة في الاستمرارية في الساحة الفنية.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)