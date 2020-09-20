رندا أوشي تحتفل بالديمقراطية

احتفلت مذيعة التلفزيون رندا المعتصم أوشي باليوم العالمي للديمقراطية من خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج (فضاءات) ، تناولت الديمقراطية والنمو الاقتصادي والديمقراطية والدين وعلاقة الدين بالدولة. وبحثت الحلقة بحسب صحيفة آخر لحظة في أسباب فشل تجارب سابقة للحكم الديمقراطي في السودان ووقفت على اهتمام فترات الحكم الديمقراطي المناسبة للسودان في ظل التعقيدات التي تعيشها البلاد ،كما وقفت على الأنشطة والفعاليات السياسية والثقافية والفكرية التي قامت بها القوى السياسية الفاعلة في البلاد للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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