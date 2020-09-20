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وصول الطائرة الأولى من الجسر الجوي الأمريكي للخرطوم

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وصلت العاصمة الخرطوم أمس (السبت) أول طائرة أمريكية تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد.

 

وقالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، في بيان عبر “فيسبوك”، “وصلت إمدادات الإغاثة التي قدمتها الحكومة الأمريكية عبر وكالة التنمية الدولية للمتضررين من الفيضانات بالسودان، في أول رحلة من ثلاث رحلات إنسانية”.

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وأوضحت السفارة بحسب صحيفة المواكب، أن “المساعدات تشمل 30 ألف بطانية، و30 ألف حاوية مياه، و1500 لفافة من الأغطية البلاستيكية، ما يكفي لتوفير مأوى طارئ لـ(75) ألف شخص”.

وأشارت إلى أن “هذا التبرع هو جزء من التزام الحكومة الأمريكية المستمر بمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة”.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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