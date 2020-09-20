زيادات يومية في السلع بالخرطوم

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق زيادة كبيرة، وعزاها التجار للتوقف الأخير للشركات والمصانع المنتجة للسلع الغذائية عن البيع للأسواق بسبب ارتفاع سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه وبدء عرض منتجاتها بأسعار جديدة.

وقال تاجر سلع بأم درمان مؤيد الخير، إن شركات المواد الغذائية بدأت طرح منتجاتها بأسعار مرتفعة، مبينا أن سعر كيلو دقيق سيقا (150) جنيه وكيلو دقيق زادنا (130) جنيه وسجل سعر صابون الغسيل (90) جنيها للقطعة الكبيرة و(40) جنيها للصغيرة فيما بلغ سعر لبن البدرة كابو(7,250) جنيه لعبوة (2) كيلو ونصف، وتوقع ارتفاع اسعارالسلع في حال عدم استقرار وضبط سعر الصرف.

واضاف تاجر سلع بالخرطوم ابراهيم محمد أن هنالك بعض اصناف السلع تضاعفت اسعارها والبعض الآخر مستقر ومن ضمنها العدس والارز، مبينا بحسب صحيفة السوداني، أن سعر كيلو العدس (80) جنيها اما الارز فبلغ نصف الكيلو (50) جنيها، لافتا لتراجع طرح كمية السلع من الشركة لارتفاع السعر. وسجل سعر شاي الغزالتين عبوة (100) جرام (150) جنيه اما (450) جرام فبسعر (600) جنيه.

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وأوضح أن هنالك تباينا في اسعار السلع من محلية لأخرى حسب الكثافة السكانية والاستهلاك فيما سجل سعر السكر عبوة (50) كيلو (5) آلاف جنيه، فيما بلغ سعر زيت الفول (5) آلاف جنيه بدلا عن (3,5) آلاف جنيه لعبوة (36) رطل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)