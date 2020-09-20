شاهد بالفيديو :موهبه سودانية تتساءل …ماذا لو كانت إرشادات خرائط قوقل باللهجات العامية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يقوم بتقليد اللهجات العامية المحلية لبعض الدول الخاصة بإرشادات خرائط قوقل ، بعد أن تساءل قائلاً ماذا لو كانت ارشادات خرائط قوقل باللهجات العامية بعد الخبر الذي سمه بانه سوف يتم اختيار كل شخص ليسمي خرائط قوقل في دولته باللهجة العامية الخاصة بهم.

وبحسب ماشاهدت محررة أخبار الخليج 365 فقد نجح الشاب في إجادة تقليد لهجات بعض الدول وحظي بإعجاب مقدمي البرنامج الذي تم استضافته من خلاله بالإضافة إلى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة طريقته في تقليد اللهجة السودانية التي تعتبر مختلفة عن غيرها من اللهجات الأخري .

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من جابنهم علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين بأن اللهجة السودانية لاتصلح لاستخدامها في ارشادات خرائط قوقل البتة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)