سكر النيل الأبيض يشكو تجاهل (الكهرباء) لإنتاجه من الطاقة

كشفت إدارة مصنع سكر النيل الأبيض عن تجاهل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ادخال ١٠ ميقاواط من الكهرباء ينتجها المصنع لتغذية الشبكة القومية. واكد مدير المصنع ابوبكر الجيلاني في تصريحات صحافية قدرة المصنع على توفير ٥٤ ميقاواط لتغذية الشبكة القومية للكهرباء والمساهمة في تقليل القطوعات

وشكا الجيلاني من اتلاف الرعي الجائر لعدد ٦ آلاف فدان من المساحة المزروعة بقصب السكر مما أثر على الإنتاج.

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وطالب والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق بحسب صحيفة السوداني، بفرض عقوبات رادعة على المعتدين على المشروع وتعزيز الحماية الأمنية لوقف الرعي الجائر الذي يؤثر في انتاجية السكر وكشف عن أن حجم استيراد السكر يبلغ مليونا و١٠٠ طن وأشار إلى أن السكر المهرب يبلغ ٥٠٠ ألف طن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)