شاهد.. وزيرة القراية بالسودان تسحر الأسافير وتخطف الأضواء بصور جديدة ومتابعون يشيدون بإطلالتها الرائعة

نشرت الإعلامية السودانية الشابة تغريد الخواض صور جديدة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خطفت بها الأضواء على السوشيال ميديا وحققت بها أعلى نسبة إعجابات في أقل من 24 ساعة حيث وصل عدد المتفاعلين مع الصور على حسابها فقط إلى 2500 معجب.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتبت الإعلامية الملقبة بوزيرة القراية على خلفية ترشيحها في وقت سابق من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشغل منصب وزيرة التعليم (هنيئاً لمن إحترف موهبة اللامبالاة في هذه الحياة ومضى بين عجائبها وغرائبها مُبتسماً).

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الصور نقلتها بعض الصفحات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتخصصة في نشر صور وأخبار النجوم, حيث تغزل أعضاء ومتابعي الصفحات في الإعلامية تغريد الخواض ووصفوها بالمتمكنة والرائعة بينما وصفها آخرون بملكة جمال الإعلاميات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)