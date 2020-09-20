لزراعة 600 ألف فدان قمح تجمع مزارعي الجزيرة يطلق مبادرة لبيك يا وطن

اعلن تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل عن تبني مبادرة ( لبيك يا وطن ) للمساهمة في تأمين الامن الغذائي بزراعة 600 ألف فدان قمح بالمشروع بتضافر الجهود مع المزارعين وادارة المشروع ووزارتي الري والمالية والبحوث الزراعية.

ودعا مقرر تنسيقية تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل أحمد بابكر لتسخير جميع الامكانيات من اجل انجاح هذه المبادرة والتي يمكن أن تحقق 900 ألف طن من القمح بحساب متوسط 1.5 طن للفدان.

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واكد أن المساحة متوفرة دون أي ضغوط على الري بالاعتماد على مسلسل الشتوي البالغ 400 ألف فدان بالاضافة للمساحة المستقطعة من القطن والبالغة 340 ألف فدان، داعيا بحسب صحيفة السوداني، شركاء الإنتاج لدعم المبادرة وتوفير المطلوبات كالوقود للتحضير والعمليات الزراعية في الوقت المناسب وضمان إنسياب الري و تحديد سعر تركيز ابتدائي مرن يراعي المتغيرات وقت الحصاد لحماية المنتج وتكثيف التوعية والعمل الإرشادي وصولاً لأعلى إنتاجية.

وقال بابكر إن مشروع الجزيرة رفد المخزون الإستراتيجي بأكثر من 85% في العام 2018م وهو قادر على تقديم المزيد متى توفرت المطلوبات والإرادة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)