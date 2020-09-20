عاجل.. "البرهان" يلتقي وفد مقدمة الجبهة الثورية لمناقشة تنفيذ اتفاقية السلام

الأحد 20 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه وفد الجبهة الثورية القادم من جوبا للتبشير بقدوم السلام.

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اكد نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ممثل وفد المقدمة ياسر عرمان على أهمية اللقاء خاصة وان رئيس مجلس السيادة عبر فيه عن الإلتزام بتنفيذ الإتفاقية.

وقال عرمان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع «إن اللقاء ناقش تنفيذ إتفاقية السلام وإمكانية تمليكها للمواطنين لكونها نقطة تحول نوعية لاستكمال الفترة الإنتقالية معتبرا الإتفاقية البداية الحقيقية لحوار مع كافة مكونات التغيير والإتفاق على الشراكة التي تخدم مصالح البلاد. وأشار عرمان ان الإتفاقية جاءت لإزالة التهميش والإحتقان والغبن الاجتماعي.

و أوضح عرمان ان إتفاقية شرق السودان ستستكمل بعقد مؤتمر لكافة مكونات شرق السودان تجاه كل ما يوحدهم وان خطوات السلام ستمضي بشراكة الجميع من النساء والشباب وقوى التغيير والقوات النظامية حتى يتحقق السلام الشامل لشعب السودان.