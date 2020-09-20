التعايشي: لا توجد ضمانات دولية لتمويل اتفاق السلام

قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، إن تمويل تنفيذ اتفاق السلام سيتم بأموال سودانية ومن خلال التزام المجتمع الدولي، لكنه أكد عدم وجود ضمانات دولية حول الأمر.

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وأشار إلى أنه لا توجد ضمانات لتمويل الاتفاق من الخارج مما يجعل لزاماً على السودانيين التكفل بتمويله، مضيفاً بحسب صحيفة الديمقراطي: “يجب أن توجه الموارد التي كانت تصرف على الحرب لتنفيذ الاتفاقيات وتحقيق التنمية وأي حكومة تمول الحرب يفترض أن تكون قادرة على تمويل السلام”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)