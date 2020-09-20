البرنس فشل في الكفر ونجاح في الوتر

فشل محمد المصطفى الشهير بالبرنس في اثبات وجوده كلاعب مع عدد من الاندية مثل الهلال والمريخ والرابطة، ورغم مطاردته للكرة الا انه ظل احتياطياً لكل الاندية التي لعب لها.
ولما اقتنع البرنس بعدم نجاحه في كرة القدم طرق باب التقديم التلفزيوني، والبعض آنذاك كانوا يرون ان تجربة البرنس في التقديم باية حال من الاحوال لن تختلف عن تجربته مع الكرة. ولكن اثبتت الايام نجاحاً منقطع النظير للبرنس في عالم الوتر والتقديم التلفزيوني ليصبح بحسب صحيفة السوداني الدولية، اسماً كبيراً قياساً على نجاح برنامجه عشرة ونسة عبر اليوتيوب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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