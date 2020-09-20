شيخ محمد مصطفى (نجومية) في زمن (تهميش) الدين

رغم الخلاف حوله الا ان الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يعد واحداً من أسماء بارزة في مجال النصح والارشاد، فالرجل صاحب طريقة مختلفة في السرد وهي التي جعلته محل اختلاف ، لكنه رغم ذلك يصر على المواصلة بذات اللونية في الطرح والاسلوب مقتنعاً بطريقته.

ويعد محمد مصطفى عبد القادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، من الشخصيات الدينية الأكثر تأثيراً في الشارع السوداني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)