بت ام روابة تسيطر.. فهيمة الصعود الى الاسفل

بين ليلة وضحاها تحولت الفنانة فهيمة عبد الله من نجمة شباك الى فنانة عادية لا تأثير لها لتتراجع بسرعة الصاروخ، فيما تشهد الساحة ارتفاعاً كبيراً بحسب صحيفة السوداني الدولية، في اسهم بت ام روابة التي اجادت بشكل كبير في غناء الحماسة.
فهل تنجح فهيمة في قلب الطاولة على بت ام روابة الاكثر اجادة لهذه الاغنيات مقارنة بالاسماء الحالية، ام تفشل وتكتفي بمركزها الحالي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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