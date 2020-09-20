توترات أمنية بغرب دارفور ونقل أوراق الامتحانات إلى قيادة الجيش

تشهد منطقة مورني، جنوب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، توترات أمنية وحشود قبلية على خلفية مقتل اثنين من المزارعين واحتجاز السلطات الأمنية لأكثر من مئتي رأس من الإبل.

وشهدت المنطقة “الخميس” مقتل اثنين من المزارعين بعد أن أطلق عليهم متفلتون الرصاص، وتمكنوا من الفرار، وعند تتبع أثر الجناة قامت الشرطة باحتجاز أكثر من مئتي رأس من الإبل، وفي الأثناء أمهل أصحاب الإبل السلطات 24 ساعة لإعادتها وهددوا باستخدام القوة.

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ونقلت مصادر إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة مورني، بينما تم نقل أوراق امتحانات الشهادة السودانية التي كانت في مركز الشرطة، إلى قيادة الجيش من أجل تأمينها، وأشارت المصادر بحسب صحيفة المواكب، إلى أن لجنة أمن الولاية قررت قفل سوق مورني أمس السبت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)