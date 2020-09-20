النصري يقدم نسخة معدلة من (الليل التاني)

أعاد الفنان محمد النصري تسجيل أغنيته الجديدة (الليل التاني) التي كتب كلماتها الشاعر عمر عثمان ولحنها الملحن عبد العظيم منصور ،وأوضح النصري بحسب صحيفة أخر لحظة تفاصيل إعادة التسجيل وكتب على صفحته بموقع فيسبوك(احبتي تحياتي لكم …….بتنوير من الأخ العزيز الشاعر المرهف عمر عثمان (قوس قزح) تمت إضافة أبيات مفقودة في النص لم تصلني عند التسجيل الأول وتعديل بعض الكلمات،قمت بإعادة تسجيل أغنية الليل التاني بشكلها المكتمل وكلي أمل أن يلاقي العمل تطلعاتكم وأشواقكم). Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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