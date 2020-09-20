وليد زاكي الدين وصوفت الجيلي (أصوات) لا تعرف (التطور)

رغم الكم الهائل من الشعراء والفنانين في الساحة، الا ان الثنائي وليد زاكي الدين وصوفت الجيلي يظلان في موقعهما.
فالاول يقف بحسب صحيفة السوداني الدولية، في اغنية من غير حضورك فهي الاكثر تعريفاً له، فيما ظل الجيلي يعتمد على اغنية ليك اسبوعين ما جيتنا، وبالتالي لم يعد هنالك وجود لهما الا في المبادرات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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