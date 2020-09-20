(من قلبي سلام للسودان) حفل خيري لدعم متضرري السيول والفيضانات وسميرة دنيا تعلن مشاركتها فيه مع عدد من الفنانين

تشارك الفنانة سميرة دنيا مع مجموعة من الفنانين الشباب في الحفل الخيري لدعم المتضررين بالسيول والفيضان، الذي تستضيفه حدائق السلام بالخرطوم مساء يوم(24)سبتمبر الحالي، ويتخلل الحفل برنامج ترفيهي تقدمة فرقة تيراب الكوميديان وتلقي التبرعات، ويأتي الحفل بحسب صحيفة اخر لحظة تحت شعار (من قلبي سلام للسودان).

سميرة شاركت من قبل في عدد من الحفلات الخيرية والنفراتت بالاضافة الي تبنيها لعدد من المشاريع الانسانية في عدد من المناطق بالبلاد.

Advertisements

الخرطوم(أخبار الخليج 365)