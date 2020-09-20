المقاومة تمهل السلطات 72 ساعة للافراج عن اعضاء (فيد للفنون)

نفذ الاتحاد النسائي أمس وقفة احتجاجية تضامنا مع مجموعة فيد للفن الذين حكمت عليهم المحكمة الخميس الماضي بالسجن شهرين والغرامة خمسة ألف جنيه وفي الأثناء أدانت أكثر 18 من لجان المقاومة بالبلاد ما وصفته الانتهاكات التي تعرض لها الثوار بمجموعة فيد للفن وقالت في بيان أصدرته المنصة الاعلامية للجان المقاومة مازالت كتائب أمن النظام البائد واذرعه داخل الشرطة تمارس بطشها و تعديها على المدنيين من لجان المقاومة حراس الثورة ، وأمهلت السلطات الأمنية 72 ساعة فقط ابتداء من اليوم للإفراج عن أعضاء مجموعة فيد للفنون وهددت بالتصعيد بما ستجمع عليه لجان المقاومة .

من جهته قال النائب العام تاج السر الحبر لدى مخاطبته الوقفة الاحتجاجية أمس بموجب الوثيقة نحن مع حق التعبير وانتهت مرحلة عدم شرعية المواكب وأكد أن النيابة العامة مهمتها حماية المواكب والشرطة لا تتدخل الا في حالة الانفلات ، وأقر النائب العام بوجود حاجة الى تغيير ثقافة من يتعاملون على الأرض من قوات الشرطة وأردف هناك انتهاكات في غير معترك و تقدمنا بتوصية تغيير هذه العقلية وفيما يتعلق بالبلاغات والأحكام التي صدرت ضد مجموعة فيد للفنون قال الحبر نؤمن على استقلالية القضاء والبلاغات التي لم يتم الفصل سنطلبها ونقف عليها ونتخذ القرار المناسب وشدد على ضرورة الموازنة بين الخطوط الاساسية وما يشكل الاخلال بها مسألة حساسة يتطلب اجراء عملية جراحية للتوصل ما اذا كان موضوع البلاغ يتعلق بالحقوق الاساسية ام تعدي على حقوق الغير.

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وذكر سنضبط هذا النزاع وسنطلب البلاغات ونحن نعتقد مهم جدا أن يتم تقديم استئناف مشفوع بطلب للإفراج عن الموقفين بالضمان وشدد على ضرورة اجراءات تعديلات جوهرية على القوانين لتتواءم مع الوثيقة الدستورية. وتعهد الحبر باجراء حوار طويل لوضع الاسس السليمة التي تخرج البلاد من الازمات.

وفي رده على سؤال حول تكرار استهداف الثوار وحماية الشهود قال النائب العام صدر قرار قضائي وحماية الشهود من الاهمية بمكان ومنصوص عليه في كل المواثيق الدولية وأكد بحسب صحيفة الجريدة، أهمية حماية الشهود خارج وداخل المحكمة وقطع بعدم وجود حصانة لأي مسؤول تعترض عمل لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)