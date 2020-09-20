عضو بالسيادي ينتقد اختيار أم درمان لتصبح مطار السودان

انتقد عضو مجلس السيادة الفريق ركن إبراهيم جابر اختيار منطقة أم درمان غرب لتصبح مطار السودان، واعتبر أن مطار الخرطوم الحالي من أفضل المطارات ويحتاج صيانة.

ودعا جابر في تصريحات أمس بحسب صحيفة الصيحة، إلى ترك الماضي والاتجاه نحو المستقبل، ونوه إلى أن الطيران يعد أحد دعامات الاقتصاد، وأن الازدهار لا يتم إلا بوجود طيران منضبط وإمكانيات حتى لا تفقد الخيرات في قطاع الطيران.

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وأردف جابر: “لا نريد البدء من الصفر”، ونوه إلى أن واحدة من القيم الحقيقية في الاقتصاد صناعة الطيران، وأكد أن الدولة لا تتواني في دعم قطاع الطيران.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)