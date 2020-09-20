سرقة جهاز مجهري من مالية الخرطوم ابان العهد البائد

كشفت مصادر مطلعة عن سرقة جهاز مجهري متطور من وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم خلال فترة الحجر الصحي تقدر قيمته بحوالي 15 ألف دولار وتم فتح بلاغ جنائي ضد العامل الذي قام بسرقة الجهاز في التاسع من الشهر الجاري بالقسم الشمالي بالخرطوم بالرقم (7899).

وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها إن وزارة المالية قامت بجلب جهازيين مجهريين احدهما تم نقله الى مستشفى جبرة والآخر تمت سرقته من داخل مكتب وزير المالية السابق عادل محمد عثمان من قبل عامل مقرب من الوزير وعندما شعر العامل برصد أفراد الأمن بالوزارة قام بتسليم الجهاز الى مديرة مستشفى أحمد قاسم وتم ارجاعه بواسطة الأمن وتم حفظه بمخزن بالوزارة .

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وتساءلت المصادر بحسب صحيفة الجريدة، حول الأسباب التي دفعت الوزير السابق للاحتفاظ بالجهاز في مكتبه وكيف تم شرائه وأين المستندات الخاصة به ولماذا قام العامل بتسليم الجهاز لمستشفى أحمد قاسم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)