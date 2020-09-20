التجارة: عقودات الصادر في عهد النظام البائد تدلل على التجنيب

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن ابرام عقودات للصادر في عهد النظام البائد بمليارات الدولارات لكن تنفيذها متدني وشددت مدير ادارة التجارة الخارجية على ضرورة اجراء دراسة حول تلك العقود. Advertisements واعتبرت أن ذلك يمثل أدلة للتهرب والتجنيب ونوهت الى ظهور مايسمى بالمصدرين الوراقين ورأت أنها تعكس مقدرتهم وأقرت بأن الوزارة ليس لديها أي دور في مراقبة السلع المستوردة وأردفت بحسب صحيفة الجريدة، المواطن في الفترة الأخيرة بدأ يشعر بعدم قيام الدولة بمسؤولياتها تجاهه. وطالبت بضرورة استعادة الوزارة لاختصاصاتها واعادة المؤسسات العامة للأقطان والحبوب الزيتية . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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