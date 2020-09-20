بالصور.. الفنانة السودانية “نانسي عجاج” بالزي التقليدي لأهل كسلا تجسيداً للتعايش السلمي

ظهرت الفنانة السودانية الشهيرة “نانسى عجاج” بالزى التقليدى لنساء أهل الشرق، في لفتة بارعة خطفت الأنظار، وذلك تجسيداً لروح التعايش السلمي والتواصل الإجتماعي و الثقافي بين مكونات المجتمع السوداني. Advertisements وكانت “نانسي” قد وصلت مدينة كسلا شرقي السودان بحسب صحيفة السوداني، ضمن وفد ضم عددا من نجوم المجتمع، تعزيزاً لروح التسامح والتعايش بالمدينة التي شهدت نزاعات قبلية واحداث عنف مؤسفة في غضون الأشهر الماضية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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