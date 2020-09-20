إحالة ملف وداد بابكر للمحكمة

علمت مصادر موثوقة بان نيابة الثراء الحرام والمشبوه اكلمت ملف التحقيق مع المتهمة وداد بابكر وأمرت باحالة أوراق الملف للمحكمة الاسبوع القادم والبدء في اجراءات المحاكمة. وحسب متابعات صحيفة السوداني الدولية بان المتهمة وداد بابكر وهي الزوجة الثانية للرئيس المخلوع عمر البشير وفي الفترة السابقة تدهورت حالتها الصحية ونقلت على اثرها لمستشفى البراحة لتلقي العلاج المناسب وكانت تعاني من مشاكل في المسالك البولية بالاضافة لامراض مزمنة وحتى الآن لم تظهر نتائج التشخيص النهائي من قبل الطبيب المعالج وتم القبض على المتهمة منذ ديسمبر العام الماضي وبدء التحقيق معها بالثراء الحرام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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