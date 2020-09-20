بالفيديو.. النائب العام السوداني: المقبوض عليهم في قضية المتفجرات “تجار” وليسوا “مستخدمين” للمتفجرات

كشف النائب العام السوداني مولانا “تاج السر الحبر” معلومات جديدة، خلال مقابلة معه بتلفزيون السودان، أن الذين تم القبض عليهم وعددهم 41 شخص، هم “تجار” نخشى أن يبيعوا بضاعتهم لـ “إرهابيين” وليسوا مستخدمين لهذه المتفجرات.

وقال “الحبر” في الحوار التلفزيوني الذي اجراه معه التلفزيون القومي يوم امس السبت، ” أن الـ41 شخص الذين ضبطوا في قضية تجارة المتفجرات ليسوا معدنيين، وإنما تستطيع أن تقول انهم تجار لمواد متفجرة”.

وأضاف بحسب ماورد بالمقطع المرفق : “أن هذه المواد المتفجرة يستطيعوا التصرف فيها بالبيع إلى من يدفع اكثر، والذي يدفع اكثر هم “الإرهاببون” وإذا استمر الحال على هذا الأمر، نحن نخشى ان يحصل ما لا يحمد عقباه.

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مؤكداً ان من اعتقلوا هم “تجار” وليسوا “مستخدمين” للمتفجرات.

وكانت السلطات السودانية قد اعلنت الاربعاء الماضي، عن ضبط أخطر “خلية ارهابية” وأكبر كمية متفجرات في العاصمة الخرطوم.

وقال النائب العام بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الاسبوع الماضي بحسب صحيفة السوداني، إن قوات الدعم السريع نصبت 12 كميناً أسفر عن ضبط 41 إرهابياً ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف العاصمة بأكملها.