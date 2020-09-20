عاجل.. تعرف على آخر المواد الإغاثية التي استقبلتها السودان

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الأحد 20 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقام فريق المركز يوم أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها، وحقائب إيوائية، إضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق (المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة). كما قام بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها، وحقائب إيوائية، إضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في منطتقتَي (قوز بدر، والمتمة) التابعتَين لولاية نهر النيل.
ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
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