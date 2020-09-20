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الأحد 20 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
بعد انقطاع دام 23 عاما، قدم السفير السوداني الجديد لدى الولايات المتحدة، نور الدين ساتي، أوراق الاعتماد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" مساء السبت أن ساتي قدم أوراق الاعتماد إلى ترامب سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة، خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض الخميس الماضي.
وأفادت الوكالة بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن "سعادته وامتنانه" لهذا التعيين و"تطلع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين".
في المقابل، أعرب ساتي عن تفاؤله إزاء الفترة القادمة في العلاقات بين الدولتين وسعيه إلى تعزيز التعاون بين واشنطن والخرطوم في كافة المجالات، لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اعتماد أول سفير سوداني لدى واشنطن منذ نحو ربع قرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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