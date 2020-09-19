مديرة التجارة الخارجية :البلاد تعيش اقتصاد أزمة ليس له مثيل

دعت نبوية محمد محمود مديرة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الى ولاية وزارة التجارة على مجمل الصادرات السودانية وعودة شركات القطاع العام واضافت في ورقتها “سياسات التجارة الخارجية ” التي قدمتها ظهرالسبت في ورشة قطاع التجارة والصناعة والتعاون التي عقدت بمبنى المواصفات والجودة في اطار التحضير للمؤتمر الاقتصادي الاول الذي سيعقد في الفترة من 26 الى 28 من سبتمبر الجاري أن البلاد تعيش اقتصاد أزمة ليس له مثيل في أي من بلدان العالم،

وذلك لأن البلد يتصارع بها “اقتصادان” احدهما تديره طبقة طفيلية تتحكم في عملية الصادر ولا يعود من صادرها للخزينة العامة شيئ في حين يترك هامش نذر من الصادرات للقطاع العام، مشيرة الى ضرورة تدخل الدولة لتوجيه عمليات الصادرات لتصب في الصالح العام .