إجتماع مشترك لأطراف مفاوضات السلام بالخرطوم

عقد الوفد الحكومي لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي و محمد حسن التعايشي عضو الناطق الرسمي باسم الوفد ولجنة الوساطة الجنوبية بقيادة المستشار توت قلواك إجتماعا السبت تم خلاله استعراض الترتيبات التي أعدتها لجنة الوساطة الجنوبية لمراسم التوقيع النهائي على إتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر المقبل بجوبا.

وقال التعايشي إن الإجتماع وقف على هذه الترتيبات خاصة فيما يتصل بالدعوات التي قدمت إلى رؤساء الدول الأفريقية والعربية وممثلي الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي، وأضاف أن الإجتماع ناقش أيضا ضرورة مشاركة ممثلي مناطق النزاعات في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور والمناطق الأخرى في هذا الحدث الذي يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ السودان وبداية جديدة لمعالجة قضايا الحرب والسلام. وأضاف التعايشي أن الوفد الحكومي إطمأن على الترتيبات التي وضعتها لجنة الوساطة الجنوبية ،

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مبيناً أن المشاورات ستتواصل لإعداد المسودة النهائية للإتفاق باللغتين الإنجليزية والعربية قبل وقت كاف من موعد التوقيع. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي “إن الجهود ستتواصل لإكمال عملية السلام مع بقية الأطراف التي لم تكن جزءا من الإتفاق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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