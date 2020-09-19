سهير عبد الرحيم تكتب: وصلني .. أوصلك وين؟

كثير من المكالمات وردت الينا في مبادرة وصلني من مجموعة من أهل الخير يسألون أين أجد الطلاب وكيف استطيع توصيلهم؟.

سأعرض أماكن تجمع الطلاب حسب رصد وزارة التربية والتعليم ، وذلك حتى يتسنى لمن يرغب في توصيل طالب ان يعرف اقرب المواقع اليه.

الخرطوم محلية جبل أولياء سوبا الاراضي حتى السلمة البقالة / السلمة البقالة شمال حتى محطة الخياري الى السلمة الجديدة بنات/ المدينة الخيرية ( السلمة) الى الصهريج / سوق ٦ القديم حتى مجمع المدارس / المجمع حتى عد حسين / السوق القديم٦ حتى سوق بقاري / ميدان التلال حتى الاتحاد التعاوني .

موقف الكلاكلة مايو الى مدرسة علي الروى الثانوية/ المشتل شارع نوباتيا حتى اللفة / الوحدة آخر محطة حتى اللفة /الدخينات اخر محطة القادسية حتى اللفة / طيبة الى اللفة / تريعةالبجا الى الجبل آخر محطة / اللدية الى الشقيلاب الثانوية / الرشيد الى سوق الجبل / محطة الكبري الى الجبل السوق .

امدرمان المظلة / صينية ازهري /الشهداء / الدايات / التجاني الماحي / ود البشير / بانت / ماسة / سراج /آخر محطة الشقلة / ودبكراوي/ هجليجة الظلط / محطة بانت / سوق ١٥ المربعات / البنك العقاري.

محلية أمبدة لفة الشباب شارع كرور/ تقاطع كرور مع الصهريج / تقاطع كرور مع الراشدين / اماكن تجمع الطلاب و الطالبات بوحدة الامير / شارع سوق ليبيا – الردمية – امدرمان / شارع مدني / شارع الصهريج تقاطع شوشو / محطة العاشرة / شارع ال ٢١ / محطة مستشفى امبدة النموذجية .

الخرطوم من نوباتيا ابو آدم الى ابو حمامة / التفتيش الى الصحافة شرق / جبرة الى تقاطع الفردوس مع الستين / الميناء البري الى السوق العربي / من نهاية شرق الى العمارات شارع واحد / من السوق المركزي الى تقاطع الجريف جنوب المطار / من جامعة افريقيا الى كوبري كوبر / من جياد الى معرض الخرطوم الدولي .

محلية شرق النيل من محطة ٢٤ الى محطة الكهرباء حلة كوكو / من محطة الوادي الاخضر الى محطة الكهرباء حلة كوكو / من آخر محطة التعويضات الى محطة الكهرباء حلة كوكو / من محطة (٦) الى محطة الكهرباء حلة كوكو / من آخر محطة ام دوم الى محطة الكهرباء حلة كوكو/ من العيلفون الى محطة الكهرباء حلة كوكو .

اعلاه مواقع تجمع الطلاب والطالبات في محليات الخرطوم و امدرمان و جبل اولياء و امبدة وشرق النيل ، تبقت محليتا بحري و شرق النيل سنذكرهم بالتفصيل واماكن خطوط بصات شركة مواصلات ولاية الخرطوم المجانية غداً بإذن الله .

خارج السور :

عزيزي سائق العربة ياريت توصل الطلاب في سكتك …

] وصلني عشان ألحق الامتحان ]

صحيفة الانتباهة