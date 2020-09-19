تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب أثناء قيامهم برحلة نيلية باستخدامهم للمراكب وبصحبتهم آلة العود وهم يدندنون ببعض أغنيات الحقيبة الجميلة في منظر نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ماشاهدت محررة أخبار الخليج 365 فقد اظهر الفيديو المنتشر إبداع هؤلاء الشباب في طريقة ترديد أغنيات الحقيبة بجانب قيام البعض الآخر بالتوثيق لتلك اللحظات المميزة وهم يرقصون فرحاً بجمال تلك الطبيعة ،و قال البعض إن هؤلاء الشباب يبدوا أنهم كانوا بصدد القيام برحلة ترفيهية للبحر على الرغم من ارتفاع منسوبه وذلك للتخلص من ضغوطات الحياة المعيشية بالإضافة إلى السيول والفيضانات التي ضربت البلاد. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو :شباب يتحدون الأمواج والفيضانات و يقومون برحلة نيلية للتخلص من ضغوطات الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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