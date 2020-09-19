سقوط أسطورة سوق (102) بأم درمان

أنهت الشرطة عبر عمليات “البرق الخاطف” التي تنفذها لمكافحة الجريمة، أسطورة سوق (102) بمحلية كرري بعد اقتحامه وإزالة المواقع المشبوهة، بعد شكاوي المواطنين من وجود السوق بالمنطقة واعتبروه من المهددات الأمنية لهم.

وجدد مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة ياسر فضل المولى الكتيابي بحسب صحيفة الديمقراطي، تأكيد استمرار عمليات البرق الخاطف وانتظامها بجميع محليات الولاية لطمأنة مواطني الولاية وبسط هيبة الدولة.

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وكانت عمليات البرق الخاطف قد ضبطت عدداً من الدراجات النارية والمركبات غير المرخصة التي تسير دون لوحات وتسليمها للجهات الرسمية لتوفيق أوضاعها القانونية، ونتج عن ذلك قبض عدد من المجرمين.

كما تمت مداهمة أماكن تصنيع الخمور البلدية، وإزالة تظليل عدد من المركبات المخالفة، فيما طالب المواطنون باستمرار عمليات البرق الخاطف على أوكار الجريمة والأسواق العشوائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)