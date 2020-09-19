حامد بريمة يحارب الفتنة القبلية ببورتسودان

وجدت الزيارة التي سجلها عدد من لاعبي كرة القدم القدامى لمدينة بورتسودان وذلك من أجل تقريب وجهات النظر ونبذ الفتنة القبلية.

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وجدت الزيارة صدى واسعاً، بينما كان الأسطورة حامد بريمة بحسب صحيفة السوداني، في موضع احتفاء خاص وسط أهالي بورتسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)