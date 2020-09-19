حامد بريمة يحارب الفتنة القبلية ببورتسودان

وجدت الزيارة التي سجلها عدد من لاعبي كرة القدم القدامى لمدينة بورتسودان وذلك من أجل تقريب وجهات النظر ونبذ الفتنة القبلية.
وجدت الزيارة صدى واسعاً، بينما كان الأسطورة حامد بريمة بحسب صحيفة السوداني، في موضع احتفاء خاص وسط أهالي بورتسودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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