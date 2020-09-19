شاهد بالفيديو : انتقادات واسعه للفنانة فهيمة بسبب النقطة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو للفنانة فهيمة عبدالله وهي تحصل على أموال طائلة عن طريق النقطة في إحدى حفلاتها الخاصة بصورة أحزنت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن مالفت انتباه رواد مواقع التواصل صورة ذلك الرجل الذي كان يقوم بجمع الأموال وإدخالها داخل الحقيبة حيث قالوا (أكثر ما أحزننا صورة عمو البلقط لي فهيمة القروش ويدخلها ليها في الشنطة).

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد انتقد الناشطون الفنانة فهيمة عبدالله في تلك المبالغ الضحمة التي تجنيها عن طريق النقطة حيث قال البعض إن السودان يمر بظروف صعبة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدد كبير من المنازل وعملت على تدميرها ولكن هولاء الأشخاص لا يضعون أدنى اعتبار لذلك .

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من جانبهم قال أحد المواطنين المقيمين بالخارج (بالرغم من أنني مغترب أكثر من كذا عام لكنني أتعجب لما أشاهده في الحفلات حيث أتساءل كثيراً من أين يأتي هؤلاء الأشخاص بتلك الأموال التي يقومون بدفعها للفنانات؟ أم أنه مجرد تباهي وتفاخر أمام الآخرين ليس إلا.)

الخرطوم(أخبار الخليج 365)