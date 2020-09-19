ضبط كميات من الخبز المدعوم في السوق السوداء بالدامر

تمكنت اللجنة الأمنية ولجان المقاومة بالدامر من ضبط كمية كبيرة من الخبز المدعوم بأحد المخابز بالدامر لبيعها بالسعر التجاري.

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وذلك في إطار الحملة التي تنفذها اللجنة الأمنية ولجان المقاومة بالدامر لتشديد الرقابة على أصحاب المخابز المتلاعبين بأسعار الخبز، حيث بلغت الكمية المضبوطة عدد ١٣٥٠ قطعة خبز.

واكد عاصم سعد الدين مدير وحدة الدامر الادارية بحسب صحيفة الصيحة، بأن الحملة ستتواصل بصورة يومية حتى يتم حسم المتلاعبين بأسعار الخبز واتخاذ العقوبات الرادعة ضدهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)