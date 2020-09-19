مصادر أمريكية: السودان المرشح الرئيسي الآخر للتطبيع مع إسرائيل

قالت مصادر أمريكية، إنه قد يكون السودان مرشحاً رئيسياً آخر لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

وأضافت: “بالرغم من أن علاقته السرية مع إسرائيل لم تكن طويلة الأمد أو مستمرة مثل بعض الدول الأخرى، وعلى عكس جامعة الدول العربية دعم السودان اتفاقية كامب ديفيد عام 1978م والتي كانت أساس معاهدة السلام عام 1979 بين إسرائيل ومصر”.

ورأت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، أن عمان أيضاً على قائمة التطبيع مع السودان، وقالت “عمان هي المرشح التالي للتطبيع إذ لطالما عملت كوسيط للتفاعل العربي الإسرائيلي منذ العام 1996م”.

Advertisements

ولفتت إلى أن السودان وعمان ربما يتأنيان في التطبيع، وأشارت إلى العلاقات العميقة بين إيران وعمان، ونوهت إلى أن بقية دول الخليج ستقدم على التطبيع ولكن ليس في الوقت الراهن، وربما ينتظر البعض وبخاصة السعودية حل الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت أن دولاً أفريقية مثل موريتانيا وجيبوتي من المرجح أن تنضما إلى قائمة التطبيع كونهما دولاً فقيرة وتحتاج للدعم والمساعدة الإسرائيلية، وتوقعت أن يرتبط توقيت السودان وعمان للتطبيع مع إسرائيل كما هو الحال مع الإمارات والبحرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)