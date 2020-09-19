وفد (الثورية) يعلن عن لقاءات مع رسميين وسياسيين بالخرطوم

أعلن الناطق باسم وفد الجبهة الثورية إبراهيم زريبة، أن الوفد يستهل برنامجه بلقاء قيادات الدولة الرسميين، بعد اجتماعه مع اللجنة المختصة بشؤون الوفد التي تم تشكيلها من وزير المالية المكلف بجانب مفوض مفوضية السلام وعضو “الحرية والتغيير” خالد سلك.

وأوضح زريبة أمس، أن الوفد سيلتقي برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وكل الجهات المعنية بالسلام.

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وأوضح أن الوفد سيجري لقاءات مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، الأحزاب السياسية، والناشطين والمثقفين للتباحث حول السلام، وقال إن لجان الوفد ستنشط لتقديم برنامج متكامل حتى يحدث المطلوب بتمليك الاتفاق لقطاعات الشعب وأهل المصلحة.

وأشار زريبة إلى أن لجنة التعبئة السياسية تقوم بالاتصال مع لجان المقاومة لتنظيم فعاليات ولقاءات جماهيرية في الأطراف، بجانب قيام لجنة أسر الشهداء وضحايا الفيضانات، بمواساة المتضررين وتقديم واجب العزاء، وستقوم لجنة النازحين واللاجئين بالاتصال مع النازحين واللاجئين لشرح الاتفاق وتأكيد أن توصياتهم التي دفعوا بها تم إدراجها كاملة في اتفاقية السلام، وذكر بحسب صحيفة الصيحة، أن مهمة لجنة المرأة التواصل مع كل الفعاليات والتكوينات النسوية للتباحث حول وسائل صناعة وبناء السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)