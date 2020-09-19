عاجل.. السفير محمد عبد الرحمن يقدم أوراق إعتماده لدى غانا

السبت 19 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قدّم السفير محمد عبد الرحمن يسن، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية غانا أوراق إعتماده لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو ، رئيس جمهورية غانا.



وأبلغ السفير فخامة الرئيس تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.

وعبّر السفير عن إستعداده لترقية العلاقات وتطويرها إلى آفاق أرحب، كما قدّم التهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة تسلمه الرئاسة الدورية للمجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) ، مثمناً دور غانا الريادي فى إيجاد حلّ للازمة السياسية الحالية فى جمهورية مالي .

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وأشاد السفير بمبادرات الرئيس لتنمية بلاده، وهنأه بإختيار غانا لإستضافة منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا مشيداً بالسياسات الصحية النموذجية التى إعتمدتها غانا فى التصدي لجائحة كرونا .

كما أطلع السفير فخامة الرئيس بتطورات الأوضاع والتغيير الذي شهده السودان وسعيه للإندماج الكامل فى المنظومة الدولية، رغم الصعوبات التي تواجهه بسبب وضعه فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وطلب من الرئيس نانا دعم جهود السودان فى هذا الصدد.

من جانبه أكّد فخامة الرئيس على متانة العلاقات الثنائية وجذورها التاريخية وسُبل دعمها وتطويرها وقدّم التهنئة للسفير للثقة التى أولتها إياه القيادة فى السودان لتمثيل بلاده فى غانا.

وأكّد على دعم بلاده لجهود السودان لمجابهة تحديات الفترة الإنتقالية ورفع إسمه من قائمة الإرهاب، وأكد فى هذا الصدد أنه سيعمل من خلال منظمة الإيكواس على دعم هذه الجهود.كما تطرق لمساعي وجهود بلاده ضمن مجموعة الإيكواس لإيجاد حل للأزمة فى مالى قائلا إن بلاده لن تألوا جهداً فى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفى ختام اللقاء طلب فخامة الرئيس نقل تحياته لفخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومعالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وتمنياته بالتقدم والإزدهار للشعب السوداني.