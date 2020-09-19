عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب

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السبت 19 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت القائمة بأعمال سفارة السودان في واشنطن، أميرة عقارب، عن إحراز تقدمٍ كبيرٍ في مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونقلت صحيفة "الراكوبة" السودانية، السبت عن عقارب قولها إنّ التقدّم كبير في هذا الملف حتى اللحظة.
وأضافت: "أنا عُضو في لجنة التفاوض التي تبذُل جهودا كبيرة من أجل رفع اسم السودان من القائمة، وأؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا"، معربة عن أملها في أنّ يتمّ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة ممكنة.
وأشارت عقارب إلى أنه "حال تمّ ذلك، سيساهم في التعامل مع المُؤسسات المالية العالمية وإعفاء الديون لمُجابهة المشاكل الإقتصادية".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ عام 1997.
ولم ترفع واشنطن اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
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