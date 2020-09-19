طعن مواطن ووفاته بسبب شكوك حول علاقة بشقيقة المتهم

تلقت شرطة محلية التضامن بولاية النيل الأزرق بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن أحد المتهمين سدد طعنة في العنق للمجني عليه مما أدى إلى وفاته ، وبحسب صحيفة الدار قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة بتحويل الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة وتدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة(130) من القانون الجنائي ، ومن خلال التحريات أفاد المتهم بأن شكوكاً قد راودته في علاقة المتهم بشقيقته مما أدى إلى ارتكابه الجريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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