سماح خاطر تواصل حصد الاعجاب والاشادات

واصلت مذيعة تلفزيون السودان سماح مبارك خاطر التألق خلال تقديمها لنشرة الاخبار. بينما اكد عدد كبير من المنسوبين للمجال الاعلامي بحسب صحيفة السوداني، في بوستات متفرقة ان سماح مذيعة مميزة ومتمكنة وينتظرها مستقبل باهر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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