ندى القلعة بين جوبا وجبال النوبة

بدأت الفنانة ندى القلعة تسجيل زيارات لمنطقة جبال النوبة ومدينة جوبا بأغنيات مميزة دوزن كلماتها الشاعر الجميل عبدو منصور ومن ألحان الفنانة أعلاها. وبحسب صحيفة الدار فقد تفاعل الكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع العملين لأنهما يجسدان روح التسامح والإخاء والمحبة بين أبناء الوطن والعلاقة الأخوية بين أبناء حكومة الجنوب وأبناء الوطن. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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