أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يتغني بإحدى أغنيات الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل ويتلقى النقطة من الجنس اللطيف بطريقة لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي . وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة الفتيات في النقطة علي الشاب ، حيث قالوا (الشغله قلبت والجنس اللطيف بقي ينقط للفنانين) ،من جانبه وجد الفيديو المنتشر رواج واسع من قبل المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بصوته الجميل حيث قالوا إن ذلك الشاب لديه صوت متمكن وأسلوب مميز في طريقة أداءه للأغنية حيث طالبوه بضرورة الابتعاد عن ترديد أغنيات الفنانة عشة الجبل والاتجاه إلى أغنيات أخرى تبرز مهارات صوته . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: شاب سوداني يحصل على النقطة من الجنس اللطيف أثناء ترديد أغنية لعشة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.