نفى المجمع الصوفي العام، علاقته بمؤتمر التصوف المعلن عنه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال المجمع في بيان أمس، إنهم طالعوا الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: “نحن ككيان صوفي كبير تنضوي تحت لوائه معظم الطرق الصوفية والجمعيات العلمية والروابط بالسودان لم نخطر رسمياً ولم يتم التشاور معنا حول عقد المؤتمر وفعالياته ومواضيعه وأوراقه المقدمة والمتحدثين فيه، أو أي جانب من تفاصيله الشيء الذي يدعو إلى الاستغراب الشديد”.
وتابع المجمع الصوفي بحسب صحيفة الصيحة: “نعتبره خللاً كبيراً في التنظيم ظللنا نعاني منه طيلة فترة النظام السابق”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المجمع الصوفي: لا علاقة لنا بـ”مؤتمر التصوف” الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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