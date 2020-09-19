عاجل| أكثر من 770 ألف شخص تضرروا من الفيضان.. والخرطوم الأكثر تأثرا

السبت 19 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تجاوز عدد المتضررين جراء السيول والفيضانات في مختلف ولايات السودان 770 ألف شخص، حسبما أعلنت اللجنة العليا لطواري الخريف، موضحة أن كل ولايات السودان أصبحت متأثرة بالفيضانات والسيول، والخرطوم أكثر الولايات تضررا.



وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن خريف هذا العام أدى إلى خسائر كبيرة، حيث تم تشكيل لجنة من كل الجهات ذات الصلة بدأت عملها بصورة عاجلة للسيطرة على الآثار المترتبة على السيول والفيضانات.

وثمنت كل الجهود المبذولة من الدول الشقيقة التي ساعدت السودان لمكافحة آثار السيول والفيضان والأمطار، مشيرة إلى أن الوضع كان له تأثير كبير على الحياة العامة بصورة فاقت امكانيات الدولة.

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وأضافت أن اللجنة وصلت إلى كثير من الولايات لإيصال المعونات، موضحة أن الإعانات يتم توزيعها بشكل دوري وبصورة شفافة.

وتابعت:إن هناك جهودا تبذل لمجابهة الاوبئة، مشيرة إلى جهود البنى التحتية لمعالجة الوضع بصورة تسهم في عودة الوضع لما كان عليه.

من جانبه، قال اللواء عمر أحمد سعد أمين المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، إن الانخفاض التدريجي لمنسوب النيل وروافده بدأ، لكنه حذر من وجود بعض المهددات في ولاية الخرطوم.

وشدد على أنهم يتابعون حركة منسوب النيل والامطار على مستوى السودان، موضحا أن قوات الدفاع المدني مازالت منتشرة في الجسور والوديان، تحسبا لأية زيادات أو أضرار قد تحدث نتيجة السيول أو الأمطار غير المتوقعة.