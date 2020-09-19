لجنة الفيضانات تكشف عن تقرير جديد بشأن مناسيب النيل

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية عن استمرار انخفاض مناسيب النيل في معظم الأحباس، مشيرة إلى أن قطاع الخرطوم وشندي سيشهد أعلى مستوياته خلال الساعات المقبلة.
وأوضحت اللجنة أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية لليوم (السبت) سيكون في حدود (590) مليون متر مكعب، فيما سيكون وارد العطبراوي في حدود 155 مليون متر مكعب، وأشارت إلى أن منسوب الدمازين سنار سيشهد انخفاضاً في حدود 2 سم، فيما سيكون الخرطوم سنار في حدود 4سم وسيشهد عطبرة سد مروي استقراراً، فيما سيكون الاستقرار حاضراً في سد مروي الدبة.
وقالت لجنة الفيضانات – في تعميم صحفي أمس الجمعة – بحسب صحيفة المواكب، إن محطة ود مدني سجلت اليوم 18.55 متراً ومن المتوقع أن تنخفض غداً إلى 19.39 متراً، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.54 متراً ومن المتوقع أن تنخفض غداً 18.46 متراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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