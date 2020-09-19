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نانسي تبعث برسالة للسودانيين من كسلا

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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طالبت الفنانة نانسي عجاج بالتعايش السلمي بين كل مكونات الشعب السوداني وقالت نانسي في مخاطبتها لفعالية مجموعة مبادرين من أجل التعايش السلمي بولاية كسلا أمس إن التعايش السلمي معروف في كسلا منذ آلاف السنين وأن التعايش بين السودانيين يجب أن يكون في جميع أرجاء الوطن وليس في كسلا فقط،معبرة عن سعادتها بوجودها في المدينة وبين أهلها.

 

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يزكر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن قافلة(مبادرين من أجل التعايش السلمي) إلى كسلا ضمت عدداً من الشعراء ونجوم والدراما وقيادات مجتمع قاموا بإحياء أمسيات غنائية وشعرية وعروض مسرحية ورياضية وزيارات لأسر شهداء الثورة وأعيان الولاية.

 

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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