مواطن يلقى مصرعه بميدان صابرين

تلقت شرطة الصناعات بام درمان بلاغاً من احد المواطنين افاد فيه بان المتهمين تعدوا بالضرب على احد المواطنين بالسواطير وفأس وعصامما ادى الى وفاته وذلك بميدان صابرين.

قامت الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان الى مشرحة امدرمان قان على اثره الطبيب الشرعي جمال يوسف بتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد التشريح، كما قامت الشرط بحسب صحيفة الدار بتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)