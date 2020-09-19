الكشف عن توقف صادر الذهب منذ يوليو الماضي

كشف رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي، عن توقف صادر الذهب في يوليو من العام الحالي 2020، بسبب المضاربات التي سادت الفترة السابقة، كما كشف لمصادر عن تناقص حجم الوارد من الخام إلى عمارة الذهب، باعتبارها نافذة تجارة الذهب، بسبب تخوف المعدنين من مصادرة ما يحملونه من ذهب.

واستبشر تبيدي خيراً بسياسات الصادر الأخيرة وتوقع أن تسهم إيجابياً في الحد من تهريب الذهب، وقطع بأن التهريب خلال العهد البائد كان يتم بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية.

Advertisements

وأكد تبيدي بحسب صحيفة المواكب، استقرار الأوضاع في سوق الذهب ما انعكس بدوره على استقرار الأسعار، مبيناً أن سعر الجرام الخام تراوح بين (13) ألف جنيه و(13.400) جنيه، وأقر بأنه سعر مرتفع مقارنة ببورصة الذهب عالمياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)