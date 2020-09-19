رئيس حركة: اتفاقية (جوبا) ملغومة وستفجر صراعاً جديداً

قال رئيس حركة (كوش)، نائب رئيس وفد الحركة الشعبية شمال (الحلو)، محمد جلال هاشم، إن اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة والجبهة الثورية بالأحرف الأولى، اتفاق ملغوم سيفضي إلى تفجير صراع جديد في عدد من المناطق.
وكانت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية بحسب صحيفة المواكب، قد وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان (جوبا)، وتضمن الاتفاق مسارات التفاوض الـ(5)، وشمل قضايا النازحين واللاجئين، فضلاً عن الأرض والحواكير والتعويضات وجبر الضرر، وملف العدالة والرحل والرعاة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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