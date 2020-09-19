خبير يكشف تبديد (11) مليار دولار سنوياً عبر مطار الخرطوم

كشف الخبير المصرفي فتح الرحمن العمرني عن خروج اكثر 11 مليار دولار سنويا نقدا عبر مطار الخرطوم ، وقال العمرني: في ورشة بالبنك المركزي امس الاول في اطار الورش التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي هذا المبلغ يبدد سنويا في السفر والسياحة منها تكلفة 30 الف تذكرة سنويا ، واقر بوجود فساد بالمركزي ساهم في تبديد النقد الاجنبي بالبلاد.
واردف هناك ضعاف نفوس يأتون للمركزي بحافلات مليئة بالنساء العواجيز للحصول على الدولار بغرض السفر فضلا عن 25% من الجامعات تعمل بالنقد الاجنبي .
وشدد على ضرورة اعادة النظر في طريقة ادارة النقد الأجنبي وطالب بتشديد الرقابة على البنك المركزي وكشف عن أن التقارير الحقيقية لا يتم تسليمها لفريق التفتيش وأكد وجود فساد في الهيكل السفلي بالمركزي.
وانتقد العمرني تبديد اموال المصارف في الاعلانات سنويا بالمليارات في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن توفير التعليم المجاني للطلاب واقترح ان تقوم المصارف التي يبلغ عددها 36مصرف بتمويل التعليم المجاني واستخدام مايسمى بالاعلان المتميز .
وقال بحسب صحيفة الجريدة، البنوك تدفع سنويا 7مليار جنيه لانتاج دلايات واقلام تحمل شعاراتها وبدلا من ذلك اقترح ان تمول التعليم وتحول اعلاناتها بالمدارس على ان يدفع كل مصرف450مليون جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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